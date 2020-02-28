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    Пт., 28 февраля 2020г.
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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Математика в школе
    • New! Darena Cегодня в 15:03 «Ответить»
      Форумчане, поделитесь, Ваши дети делают сами задания по математике или Вы им помогаете, все объясняете? Оплачиваете репетиторов?
      • New! Gendal Cегодня в 15:11 «Ответить»
        У сына в школе очень слабая математика, учительница плохо объясняет материал, поэтому многие темы приходится разбирать заново дома. Я, прихожу с работы, беру учебник и справочники и вникаю сам, а потом объясняю ребенку. Сейчас как паз проходим площадь круга http://simple-math.ru/geometry/area-circle.php
        • New! Mixalich Cегодня в 15:15 «Ответить»
          Сразу приучила детей делать все уроки самостоятельно. Поэтому, начиная с первого класса у меня проблем с этим нет. Но, они ходят в лицей, там есть консультации, если что-то непонятно.
          • New! karolinaku Cегодня в 15:25 «Ответить»
            Я взяла репетитора по математике, письму и по английскому языку. Они приходят к нам пару раз в неделю и делают с дочкой уроки. Учительница ее в пример ставит, она – отличница.
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