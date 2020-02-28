Пришла к сестре посмотреть, как они сделали ремонт в квартире. Очень понравилось, как в гостиной поклеены фотообои на стене, где стоит диван. Решила и себе подобрать фотообои, чтобы сделать похожий интерьер. Нашла вот на этом сайте https://klv-oboi.ru/katalog-fotooboev купить фотообои можно какие только душе угодны. Посмотрела каталог фотообоев в интерьере, всё очень красивое. Есть варианты 3D и 5D, море, природа и животные. Думала будет просто выбрать, а тут такой ассортимент, что растерялась. А еще сейчас скидки на сайте, так что буду точно заказывать.