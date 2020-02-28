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    Пт., 28 февраля 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Установка ванны
    • Сегодня! karolinaku Cегодня в 13:12 «Ответить»
      Мне мастера установили новую ванну, и теперь я думаю, как лучше закрыть стык между ванной и плиткой, чтобы там не скапливалась вода. Что посоветуете?
      • Сегодня! Mixalich Cегодня в 13:19 «Ответить»
        Как правило, этот стык заливают силиконом в цвет плитки. Только выбирать надо не обычный силикон, а санитарный. Или же, можно использовать акриловый герметик. Но, если не будете регулярно вытирать воду на стенах, то появится плесень. Также, можете купить уголок для ванны https://superplintus.ru/
        • Сегодня! Gendal Cегодня в 13:22 «Ответить»
          У меня это примыкание закрыто уголком. Сначала, купил пластиковый плинтус, который используется для кухонь, но он пустотелый, заводится грибок. Заменил на керамический.
          • Сегодня! Darena Cегодня в 13:48 «Ответить»
            У меня стыки затерты фугой, которой затирали швы. Уже все в темных пятнах от плесени, так как вентиляция плохая. Я их чищу Белизной.
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