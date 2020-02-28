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    Пт., 28 февраля 2020г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Деки для скейта
    • Сегодня! Darena Cегодня в 11:01 «Ответить»
      Сын давно просил скейт, я ему подарила на день рождения, он попробовал покататься и говорит, что надо заменить деку. Подскажите, где их можно купить недорого?
      • Сегодня! Gendal Cегодня в 11:07 «Ответить»
        Вы скейт самостоятельно выбирали, без сына? Зря сделали, так как на скейте обязательно надо прокатиться тому, кто будет кататься, чтобы почувствовать, удобен он или нет. Деки выбирают, исходя из роста и размера обуви, чем больше эти параметры, тем шире должна быть дека. Хорошие деки для скейта дешево стоить не могут, сами посмотрите https://skvershop.ru/collection/decks
        • Сегодня! Mixalich Cегодня в 11:11 «Ответить»
          Возможно, что Ваш сын просто не может приспособиться к скейту и дека совсем не причем. Иногда, достаточно поменять обувь или наклеить наждак, чтобы исправить ситуацию.
          • Сегодня! karolinaku Cегодня в 11:16 «Ответить»
            Когда сын сломал свой скейт, мы просто купили на Авито бу и он разобрал его на запчасти, стоил очень дешево. Можете там деку поискать.
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