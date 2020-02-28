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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Удаление молочного зуба у детей
    • Olga12 Вчера в 23:51 «Ответить»
      Всем привет. У меня сынишка недавно в футбол играл на физкультуре, упал и зуб сломал. Сходили к стоматологу https://kiadent.com.ua/udalenie-molochnogo-zuba/ зуб был молочный и его нужно было удалить. Удаление молочного зуба прошло успешно, большое спасибо клинике Киадент.
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