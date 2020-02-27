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    Чт., 27 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: ПВХ трубы
    • New! Artur22 Cегодня в 19:21 «Ответить»
      Вопрос такой, провожу уже повторно канализацию у себя в частном доме, старая приказала долго жить сломавшись совсем. На этот раз решив уже не экономить думаю заказать трубы пвх, порекомендуйте, где купить качественные?
      • New! Муровлянин Cегодня в 19:23 «Ответить»
        Добрый вечер! Думаю все не так уж и трагично, хотя конечно же надо знать что покупаете, что через месяц-два не пожалеть. Я лично во время ремонта канализации покупал здесь Пвх трубы https://hemkor.ru/ куда и вам советую обращаться, выбор здесь огромный, цены разумные и качество очень хорошее, уверен будете мне благодарны. Удачи.
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