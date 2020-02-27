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    Чт., 27 февраля 2020г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Как продать свой автобус?
    • Сегодня! Hakan Cегодня в 11:35 «Ответить»
      Всем здравствуйте. У меня такая ситуация, мне нужно продать свой автобус. Интересно, возможно ли как то продать его в короткие сроки, и где лучше это сделать? В данный момент мне срочно понадобились деньги, и по этому приходится его продать. Автобус в хорошем состоянии, если кто то захочет купить пишите, обсудим все детали.
      • Сегодня! JoraA Cегодня в 11:41 «Ответить»
        Так возьмите кредит, в чем проблема то? Зачем продавать автобус, не жалко? Ведь с помощью автобуса наоборот можно не плохо подзаработать, или в аренду его сдавать.
        • Сегодня! zelenuyslonik Cегодня в 11:45 «Ответить»
          Ну а что делать, если надо, жалко конечно продавать автобус, но бывают действительно неотложные ситуации. А кредит я бы тоже не стал брать. Щас такое время, потом не известно как его отдавать. Попробуйте на Авито продать, там всегда кому то что то надо. Или вот на этом сайте, они вроде как по всей России скупают автобусы и другую спец технику https://auto-atv.ru/vykup-avtobusov.html
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