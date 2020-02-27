Ну а что делать, если надо, жалко конечно продавать автобус, но бывают действительно неотложные ситуации. А кредит я бы тоже не стал брать. Щас такое время, потом не известно как его отдавать. Попробуйте на Авито продать, там всегда кому то что то надо. Или вот на этом сайте, они вроде как по всей России скупают автобусы и другую спец технику