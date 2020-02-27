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    Чт., 27 февраля 2020г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Детская одежда
    • Darena Вчера в 23:08 «Ответить»
      Я решила, раз сезон уже заканчивается, присмотреть комбинезон для сыночка, ему на следующий год будет полтора года. Подскажите, на какие характеристики обращать внимание? Какие фирмы посоветуете?
      • Gendal Вчера в 23:11 «Ответить»
        Дети так быстро растут в этом возрасте, что есть смысл посмотреть бу вещи. Моя жена очень многое покупает на Авито в идеальном состоянии.
        • karolinaku Вчера в 23:15 «Ответить»
          Я не покупаю бу, так как не знаю, кто вещи носил до моего ребенка, поэтому не хочу рисковать. Тем более, что сейчас часто секонд продают под видом своим вещей. Автор, смотрите на ткань, она не должна продуваться и промокать, обращайте внимание на температурный режим. Не хотите купить детский зимний комбинезон на зиму такого плана https://hippychick.ru/catalog/waterproof...tey_khippichik/ ?
          • Mixalich Вчера в 23:21 «Ответить»
            Автор, закажите комбинезон в американском интернет – магазине. На том же Амазоне, сможете купить его гораздо дешевле, чем у нас.
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