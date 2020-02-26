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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Осмотр квартиры тепловизором в Москве
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 16:56 «Ответить»
      Осмотр квартиры с помощью тепловизионной камеры дает возможность получить изображение квартиры с распределением температуры на отдельных поверхностях стены, потолок, батареи, окна. Тепловизионная камера имеет очень широкий спектр применения — от проверки качества теплоизоляции, оконных каналов, повышенной влажности штукатурки до места утечек, проверки электрооборудования и отопления.

      Основное и наиболее традиционное применение тепловидения — это проверка качества теплоизоляции и определение энергетических факторов, а также, что часто забывают, используя термограммы, мы можем наблюдать всю влажность, которая возникает в оболочке здания. Проверка тепловизором квартиры, также имеют множество других приложений, которые позволяют обнаруживать неисправности, невидимые невооруженным глазом во время технического приема в квартире или доме.

      Для технической приемки, благодаря тепловизионной камере, мы также можем визуально проверить качество теплоизоляции. В этом случае особые условия необходимы для указания недостатков, поскольку разница температур между внутренней частью здания и внешней частью должна быть заметной, однако серьезные и значительные потери в теплоизоляции будут заметны даже при небольшой разнице температур. Помощь в приемке квартиры в новостройке с тепловизором в Москве и МО специалистами компании "Обмерщик.ру" и как дополнительная бесплатная услуга при обмере квартиры — это проверка квартиры тепловизором!. Подробнее на сайте https://obmerschik.ru/uslugi/proverka-kvartiry-teplovizorom/. С нами можно связаться по телефону +7 499 391-79-21
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