Осмотр квартиры с помощью тепловизионной камеры дает возможность получить изображение квартиры с распределением температуры на отдельных поверхностях стены, потолок, батареи, окна. Тепловизионная камера имеет очень широкий спектр применения — от проверки качества теплоизоляции, оконных каналов, повышенной влажности штукатурки до места утечек, проверки электрооборудования и отопления.
Основное и наиболее традиционное применение тепловидения — это проверка качества теплоизоляции и определение энергетических факторов, а также, что часто забывают, используя термограммы, мы можем наблюдать всю влажность, которая возникает в оболочке здания. Проверка тепловизором квартиры, также имеют множество других приложений, которые позволяют обнаруживать неисправности, невидимые невооруженным глазом во время технического приема в квартире или доме.
Для технической приемки, благодаря тепловизионной камере, мы также можем визуально проверить качество теплоизоляции. В этом случае особые условия необходимы для указания недостатков, поскольку разница температур между внутренней частью здания и внешней частью должна быть заметной, однако серьезные и значительные потери в теплоизоляции будут заметны даже при небольшой разнице температур. Помощь в приемке квартиры в новостройке с тепловизором в Москве и МО специалистами компании "Обмерщик.ру" и как дополнительная бесплатная услуга при обмере квартиры — это проверка квартиры тепловизором!. Подробнее на сайте https://obmerschik.ru/uslugi/proverka-kvartiry-teplovizorom/. С нами можно связаться по телефону +7 499 391-79-21