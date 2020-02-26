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    Ср., 26 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Штукатурка стен
    • New! Artur22 Cегодня в 15:15 «Ответить»
      Здравствуйте, нужно отштукатурить стены в новой квартире, сам не могу, так как времени нет и особо я не умею, подскажите контакты хорошего мастера, который справится легко, ну чтобы еще не так дорого, спасибо.
      • New! Муровлянин Cегодня в 15:20 «Ответить»
        Здравствуйте. Вот мы не так давно закончили ремонт, по поводу штукатурки стен обращались к услугам компании Баустандарт, они выполнили нам штукатурку стен https://baustandart.ru/shtukaturka_sten в Туле. Ребята настоящие профи, все сделали качественно, быстро и недорого, мы остались довольны. Вот демаю тоже можете к ним обратиться без проблем.
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