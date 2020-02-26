Здравствуйте, нужно отштукатурить стены в новой квартире, сам не могу, так как времени нет и особо я не умею, подскажите контакты хорошего мастера, который справится легко, ну чтобы еще не так дорого, спасибо.
Здравствуйте. Вот мы не так давно закончили ремонт, по поводу штукатурки стен обращались к услугам компании Баустандарт, они выполнили нам штукатурку стен https://baustandart.ru/shtukaturka_sten в Туле. Ребята настоящие профи, все сделали качественно, быстро и недорого, мы остались довольны. Вот демаю тоже можете к ним обратиться без проблем.