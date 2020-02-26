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    Ср., 26 февраля 2020г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Копченая рыба
    • New! Alex569 Cегодня в 09:07 «Ответить»
      Я сейчас в Москве и мне так захотелось вкусной копченой рыбы. Где тут можно такую взять?
      • New! АлексейЛях Cегодня в 09:47 «Ответить»
        Если хотите вкусненькую и свежую рыбку, загляните на сайт https://glvrbsbt.ru/fish-hot-smoked и ознакомьтесь с их ассортиментов. Тут есть разные разновидности рыбы, которыми себя можно без проблем побаловать. Стоимость у них не завышенная и есть быстрая доставка. Если закажите до обеда, то покупку Вам доставят в этот же день. Магазин работает круглосуточно.
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