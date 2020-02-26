Установкой теплых полов в Крыму занимается компания SANTGOOD. Обращались туда для заказа услуг по монтажу экономных водяных теплых полов. На сайте компании https://santgood.ru/tepliy-pol/ теплый пол стоит за квадратный метр в районе 450 рублей. Позвонили и нас бесплатно проконсультировали по многим вопросам. Решили сотрудничать с компанией и нам сделали монтаж водяных теплых полов. Там только на первый взгляд кажется, что все так просто, а на самом деле столько узнали от мастеров, когда они делали укладку. Однозначно, проектированием и монтажом должны заниматься опытные инженеры. Поэтому не жалеем, что сразу обратились сюда.