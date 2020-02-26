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    Ср., 26 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Кто сделает теплый пол в Крыму?
    • Margaritta Вчера в 20:15 «Ответить»
      Установкой теплых полов в Крыму занимается компания SANTGOOD. Обращались туда для заказа услуг по монтажу экономных водяных теплых полов. На сайте компании https://santgood.ru/tepliy-pol/ теплый пол стоит за квадратный метр в районе 450 рублей. Позвонили и нас бесплатно проконсультировали по многим вопросам. Решили сотрудничать с компанией и нам сделали монтаж водяных теплых полов. Там только на первый взгляд кажется, что все так просто, а на самом деле столько узнали от мастеров, когда они делали укладку. Однозначно, проектированием и монтажом должны заниматься опытные инженеры. Поэтому не жалеем, что сразу обратились сюда.
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