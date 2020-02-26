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    Ср., 26 февраля 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Мне сказали что у меня подозрение на рак
    • bella56 Вчера в 19:57 «Ответить»
      Здравствуйте. Мне сказали что у меня подозрение на рак. Нужно думаю почитать еще мнений и статтей о признаках и лечение.
      • dasha23 Вчера в 19:58 «Ответить»
        Привет. Лабораторные анализы, такие как анализ мочи и крови, могут помочь вашему врачу выявить отклонения, которые могут быть вызваны раком. Например, у людей с лейкемией общий анализ крови, называемый полным анализом крови, может выявить необычное количество или тип лейкоцитов, это и есть симптомы онкологии
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