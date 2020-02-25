Ещё одно доказательство вреда электронных сигарет.
Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде завершили перекрестное исследование на людях, в котором впервые сравнивались биомаркеры и концентрации металлов в моче потребителей электронных сигарет, некурящих и курильщиков обычных сигарет.
«Наше исследование показало, что пользователи электронных сигарет подвергаются воздействию повышенных концентраций потенциально вредных уровней металлов, особенно цинка, что связано с повышенным окислительным повреждением ДНК», - сказала Прю Талбот, профессор клеточной биологии, возглавлявшая исследовательскую группу.
Электронные сигареты состоят из аккумулятора, пульверизатора и заправочной жидкости. Металлы в аэрозоли электронных сигарет поступают в основном из металлических компонентов распылителя - нихромовой проволоки, оловянных паяных соединений, латунных зажимов, изолирующих оболочек и фитилей.
Результаты исследования подтверждают, что использование электронных сигарет не безвредно и опровергают мнение, что вайпинг менее вреден, чем курение обычных сигарет.
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