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    • Medica Вчера в 23:34 «Ответить»
      Ещё одно доказательство вреда электронных сигарет.

      Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде завершили перекрестное исследование на людях, в котором впервые сравнивались биомаркеры и концентрации металлов в моче потребителей электронных сигарет, некурящих и курильщиков обычных сигарет.

      «Наше исследование показало, что пользователи электронных сигарет подвергаются воздействию повышенных концентраций потенциально вредных уровней металлов, особенно цинка, что связано с повышенным окислительным повреждением ДНК», - сказала Прю Талбот, профессор клеточной биологии, возглавлявшая исследовательскую группу.

      Электронные сигареты состоят из аккумулятора, пульверизатора и заправочной жидкости. Металлы в аэрозоли электронных сигарет поступают в основном из металлических компонентов распылителя - нихромовой проволоки, оловянных паяных соединений, латунных зажимов, изолирующих оболочек и фитилей.

      Результаты исследования подтверждают, что использование электронных сигарет не безвредно и опровергают мнение, что вайпинг менее вреден, чем курение обычных сигарет.

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