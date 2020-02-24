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    Пн., 24 февраля 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Что делать?
    • Сегодня! Зинул Cегодня в 15:38 «Ответить»
      Сестра ничего не предпринимает, а у меня уже просто предел, когда вижу ее мужа. Он напивается пивом до потери сознания. Да вроде работает, но после работы каждый вечер на рогах. Сестра ничего не будет предпринимать, а я сама его в клинику отправлю, вот только куда.
      • Сегодня! Пробка Cегодня в 15:49 «Ответить»
        А почему сестра ничего не предпринимает? Ей что все равно.
        • Сегодня! Зинул Cегодня в 15:52 «Ответить»
          Да она просто не верит в то, что что-то измениться может. А я думаю, что лечить его все же надо.
          • Сегодня! Галия Cегодня в 16:00 «Ответить»
            Пивные алкоголики очень трудно поддаются лечению, по крайней мере так говорят, но бездействовать нельзя. Порекомендуйте ей клинику Роса https://rosa.clinic. Условия там нормальные, цена за услуги средняя, в принципе? предварительно можно просто поехать и все увидеть воочию.
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