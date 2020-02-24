Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 24 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 374 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Выбор консалинговой компании для вступления в СРО
    • Сегодня! ruschan Cегодня в 14:43 «Ответить»
      Друзья, кто вступал в СРО в последнее время? Через каких консалтеров вступали или же документы сами готовили? Мне тут посоветовали ГК ГефестКонсалт https://gkgefestconsult.ru/uslugi/sro/ никто их услугами не пользовался?
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода