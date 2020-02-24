Я и мой муж очень любим мясные блюда, поэтому каждый раз покупая продукты обязательно берем мясную вырезку. Недавно попробовали стейк Топ Блейд «ПРАЙМБИФ». Мясо отрезается из лопаточной части мраморных бычков и по вкусу получается сладковатое, сочное и имеет прекрасный аромат. В интернете нашла вот тут https://man-meat.ru/catalog/steyki/top-bleyd/ стейк Топ Блейд с доставкой по Москве и всей России. Его можно использовать для повседневной трапезы, а готовить его лучше с прожаркой по степени Medium или Medium rare. Через структуру мясных кусочков проходит небольшая жилка, но ее практически не ощущается при приготовлении.