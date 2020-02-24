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    Пн., 24 февраля 2020г.
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    Тема: 3d Models для ювелирных изделий.
    • Сегодня! mariMARA Cегодня в 12:46 «Ответить»
      Всем привет. Нравятся нестандартные дизайнерские украшения, разработанные с учетом индивидуальных пожеланий. В последнее время особенно интересует 3d моделирование ювелирных изделий. Кто имеет опыт в этом вопросе, поделитесь, пожалуйста.
      • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 13:12 «Ответить»
        Привет. Я по специальности дизайнер, давно интересуюсь темой 3d моделирования, пересмотрел много обзоров и статей в интернете, наиболее актуальную информацию нашел на этом веб-сайте http://3d-jewel.design/ , много оригинальных моделей, также получил хороший опыт для создания своих разработок.
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