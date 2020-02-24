Всем привет. Нравятся нестандартные дизайнерские украшения, разработанные с учетом индивидуальных пожеланий. В последнее время особенно интересует 3d моделирование ювелирных изделий. Кто имеет опыт в этом вопросе, поделитесь, пожалуйста.
Привет. Я по специальности дизайнер, давно интересуюсь темой 3d моделирования, пересмотрел много обзоров и статей в интернете, наиболее актуальную информацию нашел на этом веб-сайте http://3d-jewel.design/ , много оригинальных моделей, также получил хороший опыт для создания своих разработок.