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    Пн., 24 февраля 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Хочу немного подзаработать
    • New! tussya Cегодня в 00:02 «Ответить»
      Девочки, подскажите пожалуйста, мелкий опт тканей это от скольки рулонов? Какое количество я должна купить, чтобы по оптовой цене оплатить? Дело в том, что во дворе много женщин делают мне заказ на постельное, а я вот решила подзаработать пока время есть.
      • New! Лючана Cегодня в 00:26 «Ответить»
        Вот же люди есть, знают как подзаработать, а я вообще про это и не думаю... Вы знаете, я недавно искала наборы для рукоделия и наткнулась на один сайт, а там и было много разных тканей и для постельного в том числе, я еще подумала, что хорошая находка для швеи. Вот он https://star-tex.ru/
        • New! tussya Cегодня в 00:35 «Ответить»
          Ну у меня выбора просто нет, ипотека требует постоянных платежей, помогаю мужу выплачивать, мы ведь одна семья, поэтому хватаюсь за любую возможность заработка. Спасибо вам за информацию.
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