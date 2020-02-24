Девочки, подскажите пожалуйста, мелкий опт тканей это от скольки рулонов? Какое количество я должна купить, чтобы по оптовой цене оплатить? Дело в том, что во дворе много женщин делают мне заказ на постельное, а я вот решила подзаработать пока время есть.
Вот же люди есть, знают как подзаработать, а я вообще про это и не думаю... Вы знаете, я недавно искала наборы для рукоделия и наткнулась на один сайт, а там и было много разных тканей и для постельного в том числе, я еще подумала, что хорошая находка для швеи. Вот он https://star-tex.ru/