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    Вс., 23 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Кухня из массива дерева.
    • Сегодня! damanTIM Cегодня в 15:33 «Ответить»
      Очень хочу кухню в классическом стиле, но многие отговаривают, что дерево очень прихотливое, намучаешься с ним. Кто покупал кухню из массива дерева, подскажите, как она в эксплуатации, и, если можно, оставьте ссылку на компанию.
      • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 15:46 «Ответить»
        У нас весь дом в эко-стиле и на кухне тоже все из дерева. Всю мебель в квартиру заказывали в магазине "Дереворез" http://derevorez.com/ , кухня уже 2 года стоит, и проблем никаких, одни положительные моменты: и презентабельная, и дерево уют поддерживает, и с чисткой проблем не возникает.
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