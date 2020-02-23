Очень хочу кухню в классическом стиле, но многие отговаривают, что дерево очень прихотливое, намучаешься с ним. Кто покупал кухню из массива дерева, подскажите, как она в эксплуатации, и, если можно, оставьте ссылку на компанию.
У нас весь дом в эко-стиле и на кухне тоже все из дерева. Всю мебель в квартиру заказывали в магазине "Дереворез" http://derevorez.com/ , кухня уже 2 года стоит, и проблем никаких, одни положительные моменты: и презентабельная, и дерево уют поддерживает, и с чисткой проблем не возникает.