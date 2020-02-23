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    Вс., 23 февраля 2020г.
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    Форум: Развлечение и Отдых
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    Тема: Поход в театр
    • clim Вчера в 22:48 «Ответить»
      Думаю в скором времени пойти в театр. Где можно наиболее выгодное предложение на покупки билетов? а то цены ломят просто бешеные...
      • Dorysence Вчера в 22:54 «Ответить»
        Мне буквально недавно так же пришлось столкнуться с такой же проблемой покупки билетов. Достаточно долго искала где-же можно максимально выгодно взять билеты и всё таки удалось найти интернет ресурс https://tikoteka.ru/ который помог мне решить проблему) Билет там взяла почти с 50% скидкой)
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