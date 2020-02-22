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    Сб., 22 февраля 2020г.
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    Тема: Мототехника, запчасти и аксессуары
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 14:54 «Ответить»
      Компания "Поколение Мото" (Сайт которой https://generationmoto.ru/) находится на рынке с 2010г. и занимается оптово-розничной продажей мото-техники. В настоящее время у нас 2 офлайн магазина, интернет-магазин, сервис и доставка. Продажа осуществляется за наличный и безналичный расчет. Мы учитываем потребности клиентов и стараемся обеспечить для клиента удовольствие от использования приобретенной у нас техники.

      Уже более десяти лет приоритетом внимания для нашей компании является оптовая торговля мототехникой импортного и отечественного производства, а также рыночный сегмент поставок запчастей и аксессуаров для мототехники различных производителей.
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