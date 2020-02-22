Компания "Поколение Мото" (Сайт которой https://generationmoto.ru/) находится на рынке с 2010г. и занимается оптово-розничной продажей мото-техники. В настоящее время у нас 2 офлайн магазина, интернет-магазин, сервис и доставка. Продажа осуществляется за наличный и безналичный расчет. Мы учитываем потребности клиентов и стараемся обеспечить для клиента удовольствие от использования приобретенной у нас техники.
Уже более десяти лет приоритетом внимания для нашей компании является оптовая торговля мототехникой импортного и отечественного производства, а также рыночный сегмент поставок запчастей и аксессуаров для мототехники различных производителей.