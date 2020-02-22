Едем по работе с группой сотрудников в Питер на 2 недели в апреле-мае. Понимаю, что нельзя заниматься только работой, поэтому параллельно еще и хочу организовать им какой-то культурный досуг. Что бы такое придумать, на какие экскурсии их пригласить? Все за счет фирмы.
Считаю, корпоративные экскурсии нужны, тем более, такой красивый город, его можно месяц осматривать и все равно останутся места, которые вы пропустили. Если на тот момент когда вы будете в Питере уже будет открыта навигация, считаю, вам нужно будет обязательно посетить подобные групповые экскурсии https://nevatrip.ru/gruppovye-ehkskursii-po-peterburgu Мы всем отделом получили от такого времяпровождения огромное удовольствие.