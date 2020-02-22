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    Сб., 22 февраля 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Экскурсии в Питере. Какие?
    • Сегодня! Ger Cегодня в 14:31 «Ответить»
      Едем по работе с группой сотрудников в Питер на 2 недели в апреле-мае. Понимаю, что нельзя заниматься только работой, поэтому параллельно еще и хочу организовать им какой-то культурный досуг. Что бы такое придумать, на какие экскурсии их пригласить? Все за счет фирмы.
      • Сегодня! Блуждающая Cегодня в 14:42 «Ответить»
        Нас по музеям водили. Но мы были в Питере зимой и навигация была закрыта, иначе и речные экскурсии были бы.
        • Сегодня! Lupinn Cегодня в 15:00 «Ответить»
          Считаю, корпоративные экскурсии нужны, тем более, такой красивый город, его можно месяц осматривать и все равно останутся места, которые вы пропустили. Если на тот момент когда вы будете в Питере уже будет открыта навигация, считаю, вам нужно будет обязательно посетить подобные групповые экскурсии https://nevatrip.ru/gruppovye-ehkskursii-po-peterburgu Мы всем отделом получили от такого времяпровождения огромное удовольствие.
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