Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 22 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 392 посетителя
    Форум: Спорт
    Новая тема
    Тема: Как кардеры зарабатывают на нас
    • Сегодня! Mar4rt Cегодня в 13:51 «Ответить»
      Нашёл вот такого кадра, я не понимаю как им в 2020 дают спокойно воровать деньги с чужих кредиток, чтобы потом продавать айфоны за копейки лишь бы что-то себе взять, робин гуды хуевы, забирают у работяг и покупают айфоны у корпорации которая уже стоит трилион чтобы она богатела еще, а люди потом деньги вернуть не могут.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода