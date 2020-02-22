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    Сб., 22 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ремонт квартир в Самаре
    • Сегодня! Kravcov_Yarik Cегодня в 12:55 «Ответить»
      Приветик всем. У меня в Самаре две квартиры, требующие капитального и косметического ремонтов. Нашел компанию https://master-house.pro которая занимается всеми видами ремонтов квартир на профессиональном уровне. Самарцы отзоветесь! Напишите реальные отзывы про этих ребят.
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