Для своей тети искала нужные онко препараты по всем аптекам и ездила в соседний город, но или их нет нигде, или привезут только под заказ через месяц. В интернете нашла аптеку Блохина, где можно заказать лекарство любого производителя онко препаратов https://apteka-blokhina.ru/brendy/. На сайте продают лекарства различных брэндов с доставкой за 48 часов. Можно заказать любой препарат напрямую без посредников. На все вопросы мне ответили по телефону фармацевты. Заказ получила, дали скидку, все устраивает.