Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 21 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 178 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Где заказать онко препарат?
    • Сегодня! Margaritta Cегодня в 19:10 «Ответить»
      Для своей тети искала нужные онко препараты по всем аптекам и ездила в соседний город, но или их нет нигде, или привезут только под заказ через месяц. В интернете нашла аптеку Блохина, где можно заказать лекарство любого производителя онко препаратов https://apteka-blokhina.ru/brendy/. На сайте продают лекарства различных брэндов с доставкой за 48 часов. Можно заказать любой препарат напрямую без посредников. На все вопросы мне ответили по телефону фармацевты. Заказ получила, дали скидку, все устраивает.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода