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    Пт., 21 февраля 2020г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: подскажите мне как вам сбербанк онлайн?
    • Сегодня! dasha23 Cегодня в 17:41 «Ответить»
      Здравствуйте. Люди которые пользуются активно интернет банкингом, подскажите мне как вам сбербанк онлайн? Я просто хочу попробовать им пользоваться но не хочется менять систему на что-то хуже, хочу услышать как вам работается в нем?
      • Сегодня! bella56 Cегодня в 17:42 «Ответить»
        Привет. Сбербанк Онлайн я подключила в 2016 году, когда срочно нужно было что-то оплатить, а потом привыкла, так и стала пользоваться постоянно.
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