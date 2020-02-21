Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 21 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 181 посетитель
    Форум: Маркетинг, Реклама, Дизайн
    Новая тема
    Тема: тест на мотивацию персонала
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 16:27 «Ответить»
      Где можно найти тест на мотивацию персонала?
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 16:29 «Ответить»
        Мне недавно тоже понадобилось найти тест на мотивацию персонала. Смогла я это сделать на сайте https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/motiv/ там все подробно описано. Вам тоже советую там себе посмотреть тест на мотивацию персонала.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода