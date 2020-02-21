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    Пт., 21 февраля 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: железные решетки на окна
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 16:17 «Ответить»
      Где можно купить качественные решетки на окна?
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 16:25 «Ответить»
        Мы недавно тоже себе решетки на окна поставили. Живем на первом этаже и думаю решетки нам не помешают. Цены на металлические оконные решетки https://www.d-dveri.ru/magazin/reshetki-na-okna/cena/ меня полностью устроили, качество просто отличное.
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