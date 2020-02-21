Эффект охлаждения используется во множестве областях от домашних хозяйств до коммерческих объектов и технологических процессов в промышленности. Многие из нас не понимают, сколько компаний полагаются на поддержание низкой температуры именно охлаждение, в том числе промышленное охлаждение, позволяет нам каждый день наслаждаться необходимыми продуктами.
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Стоит помнить, что холодильное оборудование на наших предприятиях должно постоянно обслуживаться, чтобы продлить срок их службы и обеспечить их энергоэффективную работу. Мы устанавливаем холодильные агрегаты и компрессоры с разными температурными диапазонами, адаптированными к хранимым товарам от минус до плюс.