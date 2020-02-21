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    Пт., 21 февраля 2020г.
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    Тема: Ребята, есть какие-нибудь простенькие игры на смартфон, которые можно подрубить во время ожидания?
    • Сегодня! HermanDexter Cегодня в 13:15 «Ответить»
      Ребята, есть какие-нибудь простенькие игры на смартфон, которые можно подрубить во время ожидания?
      • Сегодня! Kronid1 Cегодня в 13:41 «Ответить»
        Смотря какое ожидание или очередь. Что там у тебя вообще?? Если 5-10 минут, тогда подойдут любые браузерки или онлайн игры. На сайте есть каталог с вариантами enargoblog.ru . Насчёт длительного ожидания могу предложить Цивилизацию или Пабг. Пробей в гугле лучшие игры для такого дела. Просто у каждого свои вкусы. Тебе лучше самому посмотреть.
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