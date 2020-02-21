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    Пт., 21 февраля 2020г.
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    Тема: Лечение онкологии
    • Сегодня! Margaritta Cегодня в 12:43 «Ответить»
      По статистике онкологические заболевания в последние годы занимают второе место по смертельным исходам во всем мире. Рак поражает организмы совершенно разных людей любого возраста и не зависит от образа жизни, профессии, среды проживания. Подробно описанные в этой статье https://apteka-gerzena.ru/rak-lechenie-p...annix-stadiyax/ признаки онкологии помогут вам определить появление первых симптомов рака, которые является сигналом для немедленного обращения к специалистам и детальной диагностики состояния пациента.
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