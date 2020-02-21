По статистике онкологические заболевания в последние годы занимают второе место по смертельным исходам во всем мире. Рак поражает организмы совершенно разных людей любого возраста и не зависит от образа жизни, профессии, среды проживания. Подробно описанные в этой статье https://apteka-gerzena.ru/rak-lechenie-p...annix-stadiyax/ признаки онкологии помогут вам определить появление первых симптомов рака, которые является сигналом для немедленного обращения к специалистам и детальной диагностики состояния пациента.