Компания «МКМ Строй» предлагает пластиковые окна, остекление лоджии и балкона, перегородки - ПВХ и алюминий, а так же высочайший уровень сервиса, включающий в себя:
-бесплатный замер
- монтаж
- послегарантийное обслуживание.
- рассрочка
- скидка по карте "Забота"
- скидка пенсионерам, ветеранам.
Гарантия качества и удобства!
Мы работаем с ПВХ профилем Ivaper и Schüco.Так же компания предоставляет в продажу ворота (откатные, подъемосекционные, распашные) и роллетные системы, жалюзи горизонтальные, вертикальные и рулонные шторы.