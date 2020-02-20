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    Чт., 20 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Продажа пластиковых окон их ПВХ
    • Сегодня! gospodchenkova Cегодня в 17:45 «Ответить»
      Компания «МКМ Строй» предлагает пластиковые окна, остекление лоджии и балкона, перегородки - ПВХ и алюминий, а так же высочайший уровень сервиса, включающий в себя:

      -бесплатный замер
      - монтаж
      - послегарантийное обслуживание.
      - рассрочка
      - скидка по карте "Забота"
      - скидка пенсионерам, ветеранам.

      Гарантия качества и удобства!
      Мы работаем с ПВХ профилем Ivaper и Sch&#252;co.Так же компания предоставляет в продажу ворота (откатные, подъемосекционные, распашные) и роллетные системы, жалюзи горизонтальные, вертикальные и рулонные шторы.

      Тел: +7 (8202) 50-60-50, +7 (921) 252-18-22, Факс: +7 (8202) 50-60-50

      ООО «МКМ Строй» - Завод пластиковых окон
      Вологодская область, г. Череповец, ул.Держинского, д.49, офис 1
      Официальный сайт компании: http://mkm35.ru
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