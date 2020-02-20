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Чт., 20 февраля 2020г.
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Форум: Медицина и Здоровье
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Тема: Протезы зубов .
Форум:
Медицина и Здоровье
Новая тема
Тема:
Протезы зубов .
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Сегодня!
sveta134
Cегодня в 16:50
«Ответить»
У папы сломались протезы зубов и надо делать новые . Скажите , в какой центр можно сейчас обратиться с таким вопросом .
Сегодня!
sergem
Cегодня в 17:03
«Ответить»
Конечно это беда, даже кашу поесть сложно, надо обязательно зубные протезы
https://dvadantista.ru/uslugi/protezirovaniye-zubov/
делать, ведь человеку на самом деле тяжело не только кушать, но и даже разговаривать.
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Оборудование для химчистки
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08.08.16 в 13:36
tarass
Cегодня в 19:40
Мучает зуб мудрости
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(1)
Медицина и Здоровье
Вероника1
Cегодня в 18:52
Вероника1
Cегодня в 18:52
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reddeadfds
21.11.19 в 14:41
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VikaRagiy423
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4
Туризм, путешествия
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14.02.20 в 22:55
morozg05
Cегодня в 17:47
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1
Строительство и ремонт
gospodchenkova
Cегодня в 17:45
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Cегодня в 17:45
Зачистка участка.
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Строительство и ремонт
Liana_Li
31.03.17 в 23:24
katyaveechka23
Cегодня в 17:32
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