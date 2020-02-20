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    Чт., 20 февраля 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Протезы зубов .
    • Сегодня! sveta134 Cегодня в 16:50 «Ответить»
      У папы сломались протезы зубов и надо делать новые . Скажите , в какой центр можно сейчас обратиться с таким вопросом .
      • Сегодня! sergem Cегодня в 17:03 «Ответить»
        Конечно это беда, даже кашу поесть сложно, надо обязательно зубные протезы
        https://dvadantista.ru/uslugi/protezirovaniye-zubov/ делать, ведь человеку на самом деле тяжело не только кушать, но и даже разговаривать.
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