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    Ср., 19 февраля 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Нужен ваш совет на счет дровяного котла.
    • New! zelenuyslonik Cегодня в 21:55 «Ответить»
      Всем здравствуйте. Друзья, кто нибудь ставил себе дома дровяной котел? Посоветуйте какой лучше выбрать, фирма, производитель, и на что стоит обращать внимание при выборе?
      • New! JoraA Cегодня в 22:01 «Ответить»
        А вы хотите именно дровяной котел? Я имею ввиду, что хотите только дровами топить? Я покупал себе твердотопленный котел, он предназначен, как для дров, так и для угля. Я думаю, такой вариант лучше.
        • New! Hakan Cегодня в 22:13 «Ответить»
          Тоже собираюсь поставить себе дома дровяной котел длительного горения, так как газом стало совсем трудно отапливать. Очень дорого, и мало тепла. Я хочу взять себе котел фирмы Stoker АОТВ 8-Э. Единственное, не могу пока определится с котельными трубами. Пока что присматриваюсь к ТУ 14 3р 55 2001, может кто то ставил себе эти трубы, что скажите на их счет https://bit.ly/38I6mwd
          • New! Lidka Cегодня в 22:19 «Ответить»
            Ну не знаю, мне кажется это с дровами столько мороки, и грязи. Постоянно нужно следить, что бы дрова не перегорели. Меня газовый котел вполне устраивает. Включила и можно заниматься своими делами, не отвлекаясь.
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