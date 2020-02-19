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    Ср., 19 февраля 2020г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: взять кредит под залог автомобиля
    • New! dasha23 Cегодня в 20:01 «Ответить»
      Здравствуйте. недавно хотела взять кредит под залог автомобиля. Но наслушались историй что очень частым явление есть, то что работники ломбардов, пользуются машинами в личных целях. честно скажу испугалась. Советую вам выбирать проверенные автоломбарды. Я выбрала https://magnitogorsk.zalogural.ru/ . Очень хорошее обслуживание, и уже не первый год в этой сфере!
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