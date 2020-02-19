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    Ср., 19 февраля 2020г.
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    Тема: Швейное ателье
    • Сегодня! Rada999 Cегодня в 14:54 «Ответить»
      Наконец-то я это сделала - открыла свое швейное ателье. Сейчас ищу поставщика швейной фурнитуры. Может кто подскажет проверенные контакты?
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