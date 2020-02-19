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    Ср., 19 февраля 2020г.
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    Тема: Мобильные приложения для iOS и Android
    • New! Return Cегодня в 13:21 «Ответить»
      Мобильные приложения помогают бизнесу привлечь клиентов, пользующихся мобильными устройствами. Сайты, даже самые адаптивные, не могут дать пользователям всю необходимую функциональность, которая доступна в версии для ПК, кроме того, многие охотнее пользуются приложениями, нежели сайтами. Наша международная компания MBA TIME4U готова предоставить весь спектр услуг по созданию уникальных мобильных приложений под операционные системы iOS и Android, учитывая требования заказчика:
      - проектирование
      - дизайн приложения
      - разработка
      - тестирование
      - публикация и поддержка
      Делайте заявку в MBA TIME4U и вы получите консультацию нашего менеджера проекта, и качественный продукт, который готов приносить прибыль, наши решения отличает грамотная программная архитектура и высокое качество кода.

      По всем вопросам обращаться: Александр

      Mail: info@mbatime4u.com
      Website: http://mbatime4u.com
      Tel: +74991131063
      Tel: +380914810043
      Tel: +380577547965
      Viber, telegramm: +380971497793
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