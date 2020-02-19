Мобильные приложения помогают бизнесу привлечь клиентов, пользующихся мобильными устройствами. Сайты, даже самые адаптивные, не могут дать пользователям всю необходимую функциональность, которая доступна в версии для ПК, кроме того, многие охотнее пользуются приложениями, нежели сайтами. Наша международная компания MBA TIME4U готова предоставить весь спектр услуг по созданию уникальных мобильных приложений под операционные системы iOS и Android, учитывая требования заказчика:
- проектирование
- дизайн приложения
- разработка
- тестирование
- публикация и поддержка
Делайте заявку в MBA TIME4U и вы получите консультацию нашего менеджера проекта, и качественный продукт, который готов приносить прибыль, наши решения отличает грамотная программная архитектура и высокое качество кода.