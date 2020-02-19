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    Ср., 19 февраля 2020г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: У кого есть свое огромное производство?
    • Сегодня! dasha23 Cегодня в 12:47 «Ответить»
      Всем привет. У кого есть свое огромное производство или же он работает там инженером. Нам нужен компрессор водокольцевой. И такой чтоб был хороший а не такой как купили мы. У нас вообще конструкция не работает.
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