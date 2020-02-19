Мне потребовалось купить диплом государственного образца о высшем образовании, так как в бухгалтерии сказали, что по новым правилам должно быть у всех высшее образование. А то что по специальности я работаю уже больше восьми лет – это никого не интересует. Учиться сразу не пошла, так как считаю, что это деньги на ветер в моей сфере. Думала уходить с фирмы в другую, но тут мне посоветовал бухгалтер купить диплом. Его положат в личное дело и забудут о нем. Вот на этом сайте https://mydiplom-store.com продают дипломы о высшем образовании, разных лет выдачи. В нашей коммерческой организации никто его проверять не будет. Пока уходить с работы не хочу, буду заказывать диплом здесь.