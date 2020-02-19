Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 19 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 134 посетителя
    Форум: Наука, образование
    Новая тема
    Тема: Правда, что можно купить диплом?
    • Сегодня! Anenko Cегодня в 01:39 «Ответить»
      Мне потребовалось купить диплом государственного образца о высшем образовании, так как в бухгалтерии сказали, что по новым правилам должно быть у всех высшее образование. А то что по специальности я работаю уже больше восьми лет – это никого не интересует. Учиться сразу не пошла, так как считаю, что это деньги на ветер в моей сфере. Думала уходить с фирмы в другую, но тут мне посоветовал бухгалтер купить диплом. Его положат в личное дело и забудут о нем. Вот на этом сайте https://mydiplom-store.com продают дипломы о высшем образовании, разных лет выдачи. В нашей коммерческой организации никто его проверять не будет. Пока уходить с работы не хочу, буду заказывать диплом здесь.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Как люди берут кредит онлайн?18Банковский форумДОННИК22.12.19 в 19:15elenn70 Cегодня в 04:36
      посоветуйте фильтр для воды14Строительство и ремонтkyna12.10.17 в 01:22katyaveechka23 Cегодня в 04:20
      Правда, что можно купить диплом?1Наука, образованиеAnenkoCегодня в 01:39Anenko Cегодня в 01:39
      Мебель8Мебель, интерьеры, домКасандра16.02.20 в 21:02Svvetlana Cегодня в 01:17
      Потенция после 4014Мужской форум - мужские темыKrespo14.02.19 в 18:43Sergioh Cегодня в 00:40
      Китай 2007( Пекин, Шанхай, Гонг -Конг)94Туризм, путешествияИТалиЯ04.10.07 в 16:20Sergioh Cегодня в 00:38
      Порадовать жену13Женский форумAsabarac07.05.19 в 18:19Sergio345 Вчера в 23:32
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода