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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Мебель для кухни
    • New! dasha23 Cегодня в 21:39 «Ответить»
      Дизайнеры предпочитают для стандартных проектов фабрики Aster, Cesar и Castagna. Эксклюзивные классические кухни выпускают Cadore, FM Bottega, Prestige. Среди продукции этих производителей покупатель легко подберет любимый комплект, который гармонично вольется в пространство, а также порадует функциональностью и эстетичным внешним видом. Цены разнятся, даже внутри одного производителя встречаются группы моделей, которые различаются по характеристикам и цене. Кухни в классическом стиле https://azbuka-interior.ru/ из массива передаются по наследству, от поколения к поколению. Такая мебель — признак уютного, добротного дома с семейной историей. Классические каркасы часто делаются из наборного массива, мебельных щитов, а фасады из цельных деревянных частей .
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