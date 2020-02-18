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    Вт., 18 февраля 2020г.
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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Кинолог в Москве
    • Сегодня! Вера Мэй Cегодня в 14:38 «Ответить»
      Посоветуйте мне хорошего кинолога в Москве.
      • Сегодня! Olga12 Cегодня в 14:42 «Ответить»
        Мы себе недавно с мужем взяли щенка лабрадора, с детства решили отдать его к кинологу на дрессировку. Нашли хорошего кинолога в Москве на сайте https://dogtail.org/uslugi/ По цене все адекватно, отзывы там очень хорошие.
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