Выбирали плитку и керамогранит для ремонта в новом доме. Понравился огромный ассортимент плитки в магазине "Империя Керамики" в Москве по адресу Можайское шоссе, д. 24. Все товары сертифицированы как российского, так и зарубежного производства. Любую плитку можно заказать с удобной и быстрой доставкой, а если что-то останется или не подойдет можно обменять или вернуть. В магазине сразу растерялись, но нам подсказали что у них можно подобрать на сайте https://crystile.ru/ керамическую плитку и там же сделать заказ. Вся плитка в наличии, доставили быстро, рекомендую!