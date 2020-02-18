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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Салон керамической плитки в Москве
    • New! Anenko Cегодня в 13:09 «Ответить»
      Выбирали плитку и керамогранит для ремонта в новом доме. Понравился огромный ассортимент плитки в магазине "Империя Керамики" в Москве по адресу Можайское шоссе, д. 24. Все товары сертифицированы как российского, так и зарубежного производства. Любую плитку можно заказать с удобной и быстрой доставкой, а если что-то останется или не подойдет можно обменять или вернуть. В магазине сразу растерялись, но нам подсказали что у них можно подобрать на сайте https://crystile.ru/ керамическую плитку и там же сделать заказ. Вся плитка в наличии, доставили быстро, рекомендую!
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