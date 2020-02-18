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    Вт., 18 февраля 2020г.
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    Тема: Двери без наличников
    • Сегодня! Rada999 Cегодня в 11:10 «Ответить»
      Кто-нибудь устанавливал в квартире межкомнатные двери без наличников? Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями - нравится ли вам? И как они в деле смотрятся?
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