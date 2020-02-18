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    Вт., 18 февраля 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Двери невидимки
    • Сегодня! Rada999 Cегодня в 11:09 «Ответить»
      Сейчас все чаще слышу от знакомых дизайнеров про двери невидимки. Я так понимаю, что сейчас они просто на пике популярности. Но хотелось бы узнать у тех, кто такие устанавливал - как вам? Нравится вариант?
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