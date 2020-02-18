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    Вт., 18 февраля 2020г.
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    Тема: Банкетный зал или ресторан
    • New! ОлечкаК Cегодня в 08:00 «Ответить»
      У моей тети скоро юбилей, я занялась вопросами организации её мероприятия, сейчас хочу найти красивый банкетный зал, где можно разместить много народа и где вкусно готовят, для меня очень важно, чтобы всем гостям понравилось и было уютно, также хочется, чтобы была красивая зона для фотографирования.
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