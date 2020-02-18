Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 18 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 105 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Кондиционер, Волгоград
    • New! Shuksher Cегодня в 07:14 «Ответить»
      Хочу родителям сделать подарок ближе к концу марта, собственно сам подарок указан в названии топика. Где его купить и у кого заказывать установку? Есть на форуме кто-то из Волгограда?
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода