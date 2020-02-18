Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 18 февраля 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 53 посетителя
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Где купить свидетельство ДОПОГ в Нижневартовске?
    • Сегодня! Anenko Cегодня в 00:45 «Ответить»
      Если вам срочно требуется свидетельство ДОПОГ о повышении квалификации водителей, осуществляющих перевозки опасных грузов Вы можете обратиться в Центра профессиональной дистанционной переподготовки кадров. На сайте https://nizhnevartovsk.cpk-group.ru/svidetelstvo-dopog/ купить свидетельство ДОПОГ в Нижневартовске можно без отрыва от основной работы с доставкой на дом. К свидетельству ДОПОГ прилагается свидетельство об обучении и прохождении базового курса. Консультанты компании ответят на все интересующие вопросы.
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода