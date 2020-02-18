Недавно, когда заболел мой пес не стали мучать его и вести в ветеринарную клинику. Вызвали врача, воспользовавшись услугой “ветеринар на дом”, так как всегда сохраняем полезные Московские сайты. Обращались в ветеринарную клинику Явет. Заказанный через сайт https://ya-vet.com вызов ветеринара на дом в пределах МКАД стоил 300 рублей, а вет врач приехал через 1,5 часа. Собаке удалили опухоль, приезжал на осмотр врач и консультировал по телефону по время восстановления. Вот уже целый год живем здоровыми и счастливыми. Огромная благодарность ветеринару, доброжелательный, общительный, все показал и объяснил нам до операции.