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    Вт., 18 февраля 2020г.
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    Тема: Услуга “ветеринар на дом” в Москве и МО
    • Anenko Вчера в 23:55 «Ответить»
      Недавно, когда заболел мой пес не стали мучать его и вести в ветеринарную клинику. Вызвали врача, воспользовавшись услугой “ветеринар на дом”, так как всегда сохраняем полезные Московские сайты. Обращались в ветеринарную клинику Явет. Заказанный через сайт https://ya-vet.com вызов ветеринара на дом в пределах МКАД стоил 300 рублей, а вет врач приехал через 1,5 часа. Собаке удалили опухоль, приезжал на осмотр врач и консультировал по телефону по время восстановления. Вот уже целый год живем здоровыми и счастливыми. Огромная благодарность ветеринару, доброжелательный, общительный, все показал и объяснил нам до операции.
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